У США податківці повернули громадянам $64,5 млрд сплачених податків

Податкове управління США (Internal Revenue Service) повернуло близько $64,5 млрд більш ніж 19,5 млн платників податків.

Про це йдеться в повідомленні IRS, передають Вести Экономика.

Сума виявилася більше на 24% порівняно з торішнім значенням. У середньому сума чеку на повернення податку склала $3317, що на 4,6% більше порівняно з підсумками минулого року.

Водночас, у повідомленні наголошується, що така тенденція може бути пов'язана не тільки зі зміною роботи податкової служби, але й зі зростанням поданих декларацій до 7 лютого.

Читайте такожМіндоходів обіцяє скоротити кількість податків уже в першому півріччі У поточному році обсяг поданих декларацій до 7 лютого зріс на 2,5% порівняно з аналогічним показником минулого року. Причому понад 96% декларацій було подано в електронному вигляді, що сприяє зростанню документообігу.