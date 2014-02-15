Путін вніс до Держдуми протокол про спільний страховий ринок ЄврАзЕС

Президент РФ Володимир Путін вніс на ратифікацію до Державної думи протокол про створення спільного страхового ринку держав - членів Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), підписаний в Мінську 27 листопада 2009 року, повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт Кремля.

Положеннями протоколу встановлюються міжнародно-правові основи створення спільного страхового ринку держав ЄврАзЕС, необхідні організаційно-правові умови для розвитку інтеграційних процесів у страховій сфері і вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів учасників страхового ринку.

Читайте такожРосія, Білорусь і Казахстан відклали перехід до спільної валютиОчікується, що реалізація протоколу дозволить привести законодавство сторін, що регулює страхову діяльність, у відповідність з вимогами міжнародних стандартів, здійснювати координацію дій сторін, встановити загальні принципи ліцензування страхових (перестрахувальних) організацій та єдині вимоги до порядку формування статутного капіталу, платоспроможності та фінансової стійкості, передачу ризиків на перестрахування нерезидентам сторін, а також із захисту прав та інтересів споживачів страхових послуг.