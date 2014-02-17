США вирішили питання держборгу й уникли дефолту

Президент США Барак Обама в неділю, 16 лютого, підписав закон про підвищення верхньої межі державного боргу.

Таким чином, проблема держборгу, що загрожувала дефолтом США, відкладена до 15 березня 2015 року, повідомляють Вести Экономика.

Минулого тижня закон схвалили палата представників і Сенат США, при цьому він був прийнятий без додаткових умов. Раніше республіканці вимагали скасувати скорочення виплат ветеранам бойових дій.

"Повна довіра і повага США занадто важливі, щоб використовувати їх у якості важеля або інструменту для тиску, - сказав Обама перед голосуванням із приводу схвалення закону в сенаті 12 лютого. - Ми сподіваємося, що це покладе кінець політиці балансування на грані війни".

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Якби законодавці не встигли домовитися про підвищення ліміту держборгу до 27 лютого, країна могла б знову зіткнутися з частковим припиненням роботи уряду, а потім міг би послідувати дефолт. До 27 лютого, як повідомляв глава Мінфіну Джейкоб Лью, у скарбниці США залишилося б тільки $50 млрд, тоді як витрати становлять близько $60 млрд на день.

За прогнозом Бюджетного управління Конгресу США, дефіцит бюджету в цьому році буде на мінімальному рівні з 2007 року, оскільки сильне економічне зростання призведе до збільшення податкових надходжень.

Показник становитиме в поточному фінансовому році $514 млрд, або 3% ВВП. У 2013 році дефіцит становив $680 млрд.