Зростання економіки Японії несподівано сповільнилося

Зростання японської економіки в IV кварталі 2013 р. сповільнилося до 1% в порівнянні з показником 1,1% кварталом раніше. Аналітики прогнозували підвищення показника на 2,8%, при цьому найгірша оцінка становила 1,1%, пишуть "Ведомости".

Порівняно з III кварталом підйом склав 0,4% при очікуваному збільшенні на 0,8% після підвищення на 0,2% в липні - вересні.

Зростання капіталовкладень компаній в минулому кварталі було кращим за два роки (1,3%), споживчі витрати збільшилися на 0,5%. Однак поряд із цими позитивними факторами спостерігався обмежений підйом ВВП, дефіциту торгового балансу на тлі зростання імпорту на 3,5% при слабкому підвищення експорту (0,4%).

Динаміка японської економіки в жовтні - грудні свідчить про небезпеку підвищення податку на споживання (аналог ПДВ) з квітня, відзначають експерти.

За оцінками економістів, ВВП Японії скоротиться на 4,1% в річному обчисленні в квітні - червні. Уряд Японії має намір збільшити податок на споживання з поточних 5% до 8% з 1 квітня - з початку нового фінансового року в країні.

Несподівано слабкі дані відносно ВВП не вплинули на прогнози щодо підсумків засідання Банку Японії, що проходить 17-18 лютого. Аналітики очікують, що в цьому місяці японський ЦБ не буде нарощувати обсяги стимулювання. Чергове розширення стимулів очікується не раніше вересня.

Як повідомляв УНІАН, Банк Японії збільшив скупку держборгу і ризикованих активів рік тому, реформувавши монетарну політику, щоб побороти 15-річну дефляцію і досягти інфляційного орієнтира протягом двох років.

З тих пір споживча інфляція прискорилася до 1 відсотка, зміцнивши надії на те, що остаточна мета досяжна. Тим не менш, деякі члени Банку Японії вважають, що дворічний термін для цього надмірно оптимістичний і необхідно змінити його.