У Росії через ослаблення рубля можуть посилити грошово-кредитну політику

Центробанк Росії заявив про значні ризики перевищення цільового орієнтиру по інфляції (5%) через ослаблення рубля. Якщо ситуація призведе до прискорення зростання споживчих цін та посилення інфляційних очікувань, ЦБ РФ готовий піти на посилення грошово-кредитної політики, пишуть "Ведомости".

Внесок ослаблення рубля в інфляцію в 2013 р. (6,5%) ЦБ оцінив в 0,3-0,5 п. п., потенційний внесок січневого падіння рубля в інфляцію 2014 р. - 0,5 п. п. Але кінцевий ефект буде залежати від курсової динаміки протягом року, сказала голова ЦБ Ельвіра Набіулліна: «Один з факторів, який ми зараз не можемо повною мірою оцінити, - це те, як відбуватиметься ослаблення курсу та як майбутня динаміка курсу буде відбиватися в рості інфляційних очікувань і у зростанні цін». Вона підкреслила, що потенційна можливість посилення грошово-кредитної політики викликана не прагненням захистити курс, як у деяких інших країнах, а саме ризиками прискорення інфляції.

У 2013 р. рубль подешевшав до бівалютного кошика на 9,4%, з початку 2014 р. - на 6%. Інфляція в січні в річному вимірі сповільнилася до 6,1%, а за тиждень по 10 лютого прискорилася до 6,2%. Поки на інфляційні очікування це вплинуло не сильно.

Вперше влада РФ заговорила про ймовірність посилення грошово-кредитної політики - досі йшли дебати про її пом'якшення.