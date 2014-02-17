У Росії через ослаблення рубля можуть посилити грошово-кредитну політику
Центробанк Росії заявив про значні ризики перевищення цільового орієнтиру по інфляції через ослаблення рубля та готовності прийняти жорсткі заходи.
Центробанк Росії заявив про значні ризики перевищення цільового орієнтиру по інфляції (5%) через ослаблення рубля. Якщо ситуація призведе до прискорення зростання споживчих цін та посилення інфляційних очікувань, ЦБ РФ готовий піти на посилення грошово-кредитної політики, пишуть "Ведомости".
Внесок ослаблення рубля в інфляцію в 2013 р. (6,5%) ЦБ оцінив в 0,3-0,5 п. п., потенційний внесок січневого падіння рубля в інфляцію 2014 р. - 0,5 п. п. Але кінцевий ефект буде залежати від курсової динаміки протягом року, сказала голова ЦБ Ельвіра Набіулліна: «Один з факторів, який ми зараз не можемо повною мірою оцінити, - це те, як відбуватиметься ослаблення курсу та як майбутня динаміка курсу буде відбиватися в рості інфляційних очікувань і у зростанні цін». Вона підкреслила, що потенційна можливість посилення грошово-кредитної політики викликана не прагненням захистити курс, як у деяких інших країнах, а саме ризиками прискорення інфляції.
У 2013 р. рубль подешевшав до бівалютного кошика на 9,4%, з початку 2014 р. - на 6%. Інфляція в січні в річному вимірі сповільнилася до 6,1%, а за тиждень по 10 лютого прискорилася до 6,2%. Поки на інфляційні очікування це вплинуло не сильно.
Вперше влада РФ заговорила про ймовірність посилення грошово-кредитної політики - досі йшли дебати про її пом'якшення.