Долар на цьому тижні буде коливатися в межах 8,8-9,1 грн, вважають фінансисти

Безготівковий курс гривні на цьому тижні може коливатися в межах 8,8-9,1 грн/$, вважають опитані «Вестями» фінансисти.

«Ми очікуємо пожвавлення купівельної активності та, відповідно, посилення попиту на долар з боку компаній, якого не було минулого тижня в силу введених обмежень», - сказав начальник казначейського управління ПУМБ Антон Стадник.

Із 7 лютого імпортерам заборонили купівлю інвалюти на міжбанку того ж дня, коли для цього була зарахована гривня. Придбати валюту дозволяється не раніше, ніж на 6-й день.

«Попит на валюту був відкладений, тому в понеділок може виникнути деякий ажіотаж. Вийде чи не вийде на торги Нацбанк, буде залежати від обсягу заявок на купівлю та продаж валюти. Не думаю, що заздалегідь варто давати прогнози, думаю, НБУ буде контролювати ситуацію. Але впевнений, що курсу 9,5 грн/$ він точно не допустить, і раніше вийде на міжбанк і вирівняє ситуацію», - зазначив в інтерв'ю «Вестям» член правління Platinum Bank Юрій Блащук.

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Досить оптимістичні прогнози на цей тиждень дає й керуючий партнер Capital Times Ерік Найман. «Вважаю, курс вдасться утримати в межах 8,8 грн/$ - це найбільш оптимальний зараз варіант. При найгіршому розвитку подій (якщо Нацбанк не зможе контролювати ситуацію), він докотиться до 9-9,1 грн, а може й подолати цю позначку», - припустив він.

Експерти впевнені, що НБУ намагатиметься максимально економити свої золотовалютні резерви, а тому, якщо і зважиться на продаж долара, то в дуже обмежених обсягах. За січень міжнародні резерви Нацбанку зменшилися на $2,6 млрд (до $17,8 млрд).

«Валютний запас центробанку скорочується дуже активно, по суті, йому вже нічим втручатися у валютні торги. Тим більше, що за політичної невизначеності в утриманні курсу немає сенсу. Витрачати резерви зараз просто необачно. Попит на валюту дійсно зросте, так що, думаю, що курс може підійти до позначки в 9 грн/$», - сказав «Вістям» керуючий директор інвесткомпанії Dragon Capital Дмитро Тарабакін.

Фінансисти дають різні часові прогнози. За одними, різкий стрибок попиту на безготівковий долар відбудеться вже в понеділок. За іншими - не раніше вівторка. Оскільки доларові платежі 17 лютого будуть припинені через національне свято в США - День Президентів (Presidents' Day). Американські банки не будуть обслуговувати доларові рахунки через вихідний день.