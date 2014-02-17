Казахстанські підрозділи світових корпорацій підняли зарплати через девальвацію тенге

Казахстанські підрозділи великих світових корпорацій Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) і ArcelorMittal оголосили про підвищення зарплат своїм працівникам у зв'язку з девальвацією місцевої валюти тенге. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал Kapital.kz.

Зарплати на підприємствах ENRC в Казахстані і на заводах «Арселорміттал Теміртау» будуть підвищені на десять відсотків з 1 квітня поточного року. Про майбутнє збільшення зарплат у «Казцинке» з квітня також оголосив голова правління компанії.

Нагадаємо, 14 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв провів в Астані засідання уряду, на якому дав доручення підвищити в республіці зарплати, соціальні виплати і допомоги. Крім того, він закликав керівників найбільших казахстанських компаній підняти зарплати своїм працівникам.

11 лютого Нацбанк Казахстану провів девальвацію, оголосивши, що відмовляється від утримання обмінного курсу місцевої валюти в раніше прийнятому діапазоні (145-155 тенге за долар). Новий обмінний курс, якого має намір дотримуватися регулятор, становить 185 тенге. Однак у перші дні після оголошення курс долара в ряді банків виріс відразу до 200 тенге. На тлі різкого підвищення валютного курсу багато магазинів і обмінники припинили роботу, а в деяких торгових точках подорожчали продукти і промислові товари. Казахстанці вимагали відставки голови Нацбанку Кайрата Келімбетова. Останній, у свою чергу, заявив, що девальвація проведена бездоганно і буде сприяти розвитку економіки республіки, і у відставку йти відмовився.