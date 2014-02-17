Долар на відкритті міжбанку піднявся до 8,90 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і зростанням котирувань до 8,8200/8,9000, повідомляє компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 12,0850/12,1945.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2512/35.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар незначно скоригувалися до 1,3702/04 (п'ятниця - 1,3708/10).

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Як повідомляв УНІАН, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України в п'ятницю, 14 лютого, котирування гривні щодо долара знизилися до 8,8000/8,8200 грн/дол. з 8,7700/8,8000 грн/дол. на 12:00.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.