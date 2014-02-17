Банки можуть не віддавати депозити без наявності квитанцій про внесення коштів - ВСУ

Відповідне роз'яснення дав Верховний суд.

"Він конкретизував, що одного депозитного договору не достатньо, щоб підтвердити факт внесення людиною грошового вкладу на рахунок. Для цього ще потрібно надати квитанцію (або ощадну книжку, в якій буде вказана сума вкладення. Або кілька таких квитанцій, якщо депозитний рахунок поповнювався не один раз", - пояснив "Вестям" старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець.

Це не означає, що всі банки тепер масово почнуть вимагати від своїх клієнтів пред'явлення квитанції (про внесення грошей на рахунок) під час виплати вкладів з відсотками і будуть відмовлятися видавати гроші, якщо її не виявиться у наявності. Квитанція буде потрібна в конфліктних ситуаціях - в судах: якщо фінустанова заявить клієнтові, що його вкладу немає в банку, і людині доведеться відстоювати своє право на депозит в суді, там неодмінно зішлються на рішення ВСУ, пише газета Вести.

"Наявність у вкладника одного договору не підтверджує виконання вимог законодавства, тому договір вважається нікчемним", - спрогнозував результат тяжби з банком партнер ЮФ "КПД Консалтинг" Микола Доленко.