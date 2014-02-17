Зростання ВВП Польщі в четвертому кварталі прискорилося до 2,7%

У Польщі зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у четвертому кварталі минулого року прискорився до 2,7%, продемонструвавши найкращий квартальний результат з кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать попередні дані Головного управління статистики (GUS) країни.

Результат останнього кварталу виявився на 1-2 п.п. нижчим від прогнозів аналітиків, проте вищим, ніж за перші три квартали минулого року, коли зростання економіки країни становило 0,5%, 0,8% і 1,9% відповідно.

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Востаннє значніше, ніж минулого кварталу, польський ВВП зріс у жовтні-грудні 2011 року - на 4,9%.

З урахуванням сезонного фактору економіка Польщі - найбільша у Східній Європі серед країн Євросоюзу - минулого кварталу зросла на 0,5% проти зростання на 0,7% кварталом раніше.

У другому кварталі 2013 року з урахуванням сезонності економіка зросла на 0,6% після зростання на 0,4% за перші три місяці минулого року.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у 4 кварталі 2013 року зріс на 3,7% після падіння на 1,3% за два попередні квартали та на 1,1% за перші три місяці минулого року.

ВВП України за весь минулий рік показав нульове зростання, тоді як польська економіка зросла на 1,6%.

Польща закликає українську владу обрати шлях інтеграції з західним світом, зазначаючи, що в такому разі країна буде розвиватися тим же шляхом, що і Польська держава.

Згідно з останніми даними, Польща, котра вступила в Євросоюз у 2004 році, стала єдиною країною з 28 країн європейського об'єднання, якій досі вдається уникнути економічної рецесії через світову фінансову кризу, що почалася наприкінці 2008 року.