Долар на 12:00 знизився до 8,85 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і наступними котируваннями 8,8200/8,9000, до 12:00 ціни знизилися 8,8100/8,8500, повідомляє компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2512/35, до 12:00 ціни впали 0,2507/18. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 35.1385 (+0.0585).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3702/04, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,0850/12,1945, до 12:00 ціни пішли вниз 12,0720/12,1310.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і зростанням котирувань до 8,8200/8,9000. Котирування з євро-гривні пішли вгору - до 12,0850/12,1945. Ціни на російську валюту піднялися до 0,2512/35.

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