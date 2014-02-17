Активи Нацбанку за рік зросли до 417 млрд грн

Про це йдеться в повідомленні регулятора, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті у 2013 році знизилися на 4,01% - до 58,125 млрд грн, цінні папери нерезидентів - на 22,26%, до 100,580 млрд грн, авуари НБУ в спеціальних правах запозичення збільшилися на 75,34% - до 128 млн грн, монетарне золото знизилося на 14% - до 7,893 млрд грн, цінні папери України зросли на 47,4% - до 154,134 млрд грн, кредити банкам та іншим позичальникам - на 2,98%, до 66,998 млрд грн, внески за рахунок квоти МВФ - на 0,53% до 16,945 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за звітний період зросли на 5,07% - до 348,953 млрд грн, зокрема банкноти та монети в обігу зросли на 17,54% - до 261,87 млрд грн, кошти банків - на 38,47%, до 47,448 млрд грн, зобов'язання перед МВФ скоротилися на 44,15% - до 31,14 млрд грн.

Статутний капітал НБУ у 2013 році залишався на рівні 100 млн грн, власний капітал збільшився на 1,68% - до 68,025 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у 2012 році зменшив активи на 5,85% - до 398,988 млрд грн, зобов'язання НБУ на початок 2013 року становили 332,084 млрд грн.

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