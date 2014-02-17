Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні 2014 року зріс на 8,8% порівняно з січнем минулого року (у порівняльних цінах ) - до 64,762 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Львівській області - на 12%, до 3,003 млрд грн, у Житомирській області - на 11,2%, до 1,379 млрд грн, а також у Дніпропетровській та Чернівецькій областях - на 11,1%, до 5,276 млрд грн і 0,883 млрд грн відповідно.

Оборот роздрібної торгівлі у Києві у січні 2014 року порівняно з січнем минулого року зріс на 6,9% - до 8,332 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2013 році виріс на 9,5% порівняно з 2012 роком (у порівняльних цінах ) - до 884,203 млрд грн.

Роздрібний товарооборот в Україні у 2012 році проти 2011 року зріс на 15,9% - до 804,3 млрд грн.