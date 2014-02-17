У Китаї кредитування досягло 4-річного максимуму

Банки Китаю видали у січні рекордну суму кредитів за чотири останні роки, що вказує на те, що друга світова економіка, можливо, сповільнюється не так швидко, як прогнозують. Однак більш широкі індикатори вселяють песимізм, передає Reuters.

Обсяг нових кредитів у місцевій валюті, виданих китайськими банками в минулому місяці, склав 1,32 трильйона юанів ($217,6 мільярда), перевищивши прогноз 1,1 трильйона юанів і майже втричі перевершивши рівень грудня, повідомив Народний банк Китаю.

У січні традиційно відбувається стрибок кредитування, оскільки банки намагаються таким чином заволодіти максимальною часткою ринку, але цей показник все ж є найвищим з січня 2010 року.

Деякі економісти пропонують не робити далекосяжних висновків з цих цифр.

"Цілісна картина така: зростання банківського кредитування фактично відсутнє з середини 2013 року, - вважають аналітики Capital Economics, додаючи, що загальне зростання кредитування перебуває на мінімальному рівні майже за півтора року. - Ми думаємо, що жорстка монетарна ситуація збережеться".

Загальне соціальне фінансування, основний показник ліквідності і рівня кредитування в економіці, склало 2,58 трильйона юанів в січні, удвічі перевищивши цифру попереднього місяця завдяки стрибку банківського кредитування.

Порівняно з минулим роком зростання загального соціального фінансування сповільнилося до 17,4% у січні - мінімум за півтора року, вказує Capital Economics. Це також нижче, ніж на 17,8% в грудні.

Грошова маса зросла на 13,2% у січні в річному обчисленні, що збіглося з прогнозами аналітиків.

Обсяг невиплачених кредитів зріс на 14,3% у порівнянні з січнем 2013 року при прогнозі зростання на 13,9%.