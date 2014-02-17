В Україні ухвалено 89% місцевих бюджетів

В Україні станом на 14 лютого 2014 року ухвалено 10 775 місцевих бюджетів різних рівнів, або 89,1% їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, повністю затверджено бюджети в Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернівецькій областях, а також у Севастополі і Києві.

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Найбільша кількість бюджетів затверджена в Криму (99,7%), в Донецькій (99,8%), Запорізькій (99,4%), Житомирській (99,4%), Харківській (98,1%), Херсонській (98,8%), Черкаській (99,8%) і Чернігівській (99,8%) областях.

Також повідомляється, що на сьогодні затверджено 671 з 694 місцевих бюджетів, або 96,7% бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня було опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачено на рівні 395,304 млрд грн, видатки - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, - 50 млрд грн.