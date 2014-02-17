Ціни на золото і срібло досягли тримісячного максимуму

Ціни на золото і срібло за підсумками торгів на минулому тижні досягли максимальних значень за останні три місяці. Побоювання щодо відновлення економіки США призводять до ослаблення долара і підвищення цін на дорогоцінні метали, пишуть "Ведомости".

Несподівано слабкі економічні звіти змушують інвесторів подивитися з новим ентузіазмом на активи, які у 2013 р. стрімко дешевшали.

Минулої п'ятниці з'явився новий привід для побоювань з приводу зростання американської економіки: згідно зі статистикою, обсяг промислового виробництва США в січні різко скоротився. А в четвер були опубліковані дані, що розчаровують, про обсяг роздрібної торгівлі. Крім того, для інвестицій в золото вигідно, що ФРС продовжує утримувати процентні ставки поблизу нульового рівня.

Оскільки золото не має власної дохідності, у цій ситуації процентні активи (наприклад, облігації) втрачають свою привабливість для інвесторів. Тим не менш, поки багато хто пов'язує незадовільні економічні показники з надзвичайно холодною зимою в США.

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Хоча інвестори часто вважають золото та срібло інструментом для захисту своїх коштів, тоді як інвестиції в акції розглядаються як вкладення в ризиковані активи, у п'ятницю дорогоцінні метали подорожчали, незважаючи на те, що індекс S&P 500 виріс на 0,5%, до 1838,63 пункту.

Ціни контрактів на поставку золота в лютому і квітні піднялися на 1,4%, приблизно до $1319 за унцію на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX). А ціни на поставку срібла в лютому і березні зросли на 5%, приблизно до $21,42 за унцію.

17 лютого до середини дня ціна золота зростає на спот-ринку на 0,5%, до $1325,4, срібла - на 0,2%, до $21,66.

Крім того, зростанню цін на дорогоцінні метали сприяло зниження курсу долара. З початку року по п'ятницю індекс WSJ Dollar, що вимірює курс долара по відношенню до кошика валют країн - основних торгових партнерів США, знизився на 1,4%, до мінімальних цього року 73,42 пункту. Ціна золота збільшилася за той же період на 9,7%, а срібла - на 11%.