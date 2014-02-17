Держборг Іспанії подолав позначку у 94% ВВП

Вперше за більш ніж 100 років державний борг Іспанії у грудні 2013 року подолав планку в 94% ВВП, передає РІА "Новости" з посиланням на газету El Pais.

Наводячи дані Мінфіну країни про збільшення держборгу Іспанії до 94% ВВП (961,555 мільярда євро), El Pais нагадує, що на початку XX століття він досягав 123% ВВП.

Уряд розраховував завершити 2013 рік з боргом у 90,5% ВВП, проте із-за різкого зростання державної заборгованості у вересні, річне збільшення у порівнянні з кінцем 2012 року склало 8,7%.

Для порівняння, перед початком економічної кризи, в 2007 році держборг Іспанії становив 36% ВВП (у два рази менше, ніж в середньому по Європі). Тепер же Іспанія випереджає середньоєвропейський показник держборгу (92,2% ВВП) і за темпами його зростання відстає тільки від Кіпру і Греції.

Формуючи бюджет 2014 року, уряд країни допустив, що в 2015 році держборг досягне 100% ВВП.