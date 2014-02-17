Профіцит бюджету Греції перевищив 1,5 млрд євро

Первинний профіцит бюджету Греції в 2013 р. майже вдвічі перевищить цільові показники. Про це заявив прем'єр-міністр країни Антоніс Самарас, пишуть "Вести.ru".

Первинний профіцит бюджету, який не враховує процентні платежі, перевищить 1,5 млрд євро, в порівнянні з метою 812 млн євро.

Очевидне поліпшення настало на рік раніше запланованого терміну, завдяки періоду скорочення витрат і підвищення податків, який тривав кілька років. Ці заходи були необхідні для виділення допомоги в розмірі 240 млрд євро з боку міжнародних кредиторів.

Раніше Афіни не очікували первинного профіциту до кінця 2014 р.

"Я кажу вам, що він перевищує 1,5 млрд євро, - заявив Самарас. - Це означає, що велику його частину повернуть громаді цього року".

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Відповідно до умов надання допомоги, Греція може розподіляти 70% від розміру первинного профіциту.

Крім деякого полегшення для самих греків, які постраждали від жорсткої економії, сильні податково-бюджетні показники будуть стимулювати зусилля Афін зі полегшення боргового тягаря.

Грецький уряд хоче розтягнути графік погашення боргу, яка зараз становить 175% від валового внутрішнього продукту, і скоротити процентні ставки за непогашеними кредитами, але уряди єврозони не хочуть йти на будь-які поступки.

Але перед тим як кошти можна буде розподіляти бюджетні показники мають бути узгоджені з Євростатом, а це відбудеться тільки у квітні.