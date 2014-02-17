Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Гривня на поточному тижні може залишатися нестабільною, але фундаментальних передумов для подолання рівня 9 грн. за долар в цей період немає, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, основну підтримку гривні може надати лише позитивна інформація щодо політичної ситуації в країні. Середній курс продажу готівкового долара на тижні буде перебувати в межах 8,8 - 8,97 грн.

Динаміка євро на поточному тижні буде визначатися макроекономічною статистикою зі США і єврозони. Американський долар може виявитися під тиском на тлі новин із США - зниження індексу цін виробників, зменшення кількості виданих дозволів на будівництво та розпочатих будівництв, даних по продажу нерухомості на первинному ринку житла за січень. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, діапазон коливання ціни євро на тижні може скласти 1,3550 - 1,3800. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку буде перебувати в межах 12,15 - 12,37 грн.

Російський рубль на поточному тижні може отримати підтримку на тлі очікувань публікації помірно негативних американських даних. Але якщо фактичні значення виявляться краще прогнозованих, рубль продемонструє зниження. Середній курс продажу готівкового рубля на тижні може перебувати в діапазоні 0,252 - 0,26 грн.