У Брокбізнесбанку заявили про стабілізацію ситуації в установі

Як говориться в повідомленні банку, з початку лютого Брокбізнесбанк піддався інформаційній атаці, спрямованої на дискредитацію фінустанови. В результаті цього в банк почали звертатися вкладники з проханням про дострокове розірвання вкладів. У зв'язку з цим Брокбізнесбанк відчув короткострокову кризу ліквідності і був змушений ввести ліміт видачі готівки за картками банку в розмірі 1000 грн. в день.

"З отриманням рефінансування НБУ і фінансової допомоги від ГК «ВЕТЕК» ситуацію вдалося стабілізувати. Сьогодні Брокбізнесбанк має запас надійності, що дозволяє йому виконати всі свої фінансові зобов'язання",- наголошується в повідомленні.

«Ми прогнозуємо, що ознаки ажіотажу повністю зникнуть на цьому тижні, а потім почнеться зворотний процес - люди почнуть саме у нас відкривати нові депозити. Адже завдяки отриманому Брокбізнесбанком зовнішньому фінансуванню ми сьогодні практично єдиний банк в країні, здатний розрахуватися з кожним вкладником власними коштами. Тому, в період загальної фінансової турбулентності, саме у нас сьогодні варто розміщувати нові вклади. Тим більше, що банк сьогодні пропонує багато нових пропозицій для своїх клієнтів», - підкреслив перший заступник голови Правління Брокбізнесбанку Петро Пекур.

Брокбізнесбанк згідно класифікації НБУ займає 17 місце за розміром активів серед 181 банків України.

На початок 2014 року чисті активи банку склали 26,914 млрд грн., власний капітал - 14,478 млрд грн., регулятивний капітал - 14,121 млрд грн.

Адекватність регулятивного капіталу в банку склала 47,66%, при нормативному значенні НБУ 10%. Поточна ліквідність на початок року склала у Брокбізнесбанку 145%, що в 3,6 рази більше граничного значення.