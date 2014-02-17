Долар піднявся до 8,89 грн

15:13, 17 лютого 2014
Фінанси
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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2512/35, до 12:00 ціни впали 0,2507/18. До закриття торгів зросли до 0,2520/32.

торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились 8,8100/8,8500. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,8600/8,8900

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і наступними котируваннями 8,8200/8,9000, до 12:00 ціни знизилися 8,8100/8,8500. До закриття торгів цінові рівні піднялися 8,8600/8,8900, повідомляє компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2512/35, до 12:00 ціни впали 0,2507/18. До закриття торгів зросли 0,2520/32. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35.1090 (+0.0290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3690/1,3720. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,0850/12,1945, до 12:00 ціни пішли вниз 12,0720/12,1310. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 12,1380/12,1830.

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