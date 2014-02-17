Київ достроково повернув 450 млн грн кредиту банку «Хрещатик»

Сьогодні, 17 лютого, Київ завчасно погасив кредит перед банком «Хрещатик».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, кредит обсягом 450 млн грн для погашення різниці у тарифах місто взяло у 2009 році. Згідно з графіком, погашення кредиту планувалося у два етапи – 300 млн грн у вересні 2013 року та 150 млн грн у березні 2014 року. Обидва транші були сплачені завчасно: 300 млн грн у січні 2013 року, тим самим зекономивши на відсотках, та другий – сьогодні.

«У 2013 році місто не брало додаткових кредитів», – зазначив Крамаренко.