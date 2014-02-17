Дефіцит зведеного бюджету Росії за рік становив 849 млрд рублів
Дефіцит консолідованого бюджету РФ за 2013 рік становив 848,737 мільярда рублів
Дефіцит консолідованого бюджету РФ за 2013 рік склав 848,737 мільярда рублів проти профіциту в розмірі 260,387 мільярда рублів роком раніше, говориться в повідомленні Федерального казначейства, передає Прайм.
Доходи консолідованого бюджету РФ і бюджетів державних позабюджетних фондів за 2013 рік склали 24,082 трильйона рублів, витрати - 24,931 трильйона рублів.
У 2012 році доходи консолідованого бюджету РФ і бюджетів державних позабюджетних фондів становили 23,089 трильйона рублів, витрати - 22,826 трильйона рублів.
Доходи федерального бюджету за 2013 рік, за даними Казначейства, склалися на рівні 13,019 трильйона рублів, держфондів - 7,733 трильйона рублів, суб'єктів РФ - 8,165 трильйона рублів, територіальних позабюджетних фондів - 1,228 трильйона рублів.
Витрати федерального бюджету за минулий рік склали 13,342 трильйона рублів, регіональних бюджетів - 8,806 трильйона рублів, сукупний обсяг доходів бюджетів державних позабюджетних фондів - 7,634 трильйона рублів, територіальних позабюджетних фондів - 1,211 трильйона рублів.