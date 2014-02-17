Дефіцит зведеного бюджету Росії за рік становив 849 млрд рублів

Дефіцит консолідованого бюджету РФ за 2013 рік склав 848,737 мільярда рублів проти профіциту в розмірі 260,387 мільярда рублів роком раніше, говориться в повідомленні Федерального казначейства, передає Прайм.

Доходи консолідованого бюджету РФ і бюджетів державних позабюджетних фондів за 2013 рік склали 24,082 трильйона рублів, витрати - 24,931 трильйона рублів.

У 2012 році доходи консолідованого бюджету РФ і бюджетів державних позабюджетних фондів становили 23,089 трильйона рублів, витрати - 22,826 трильйона рублів.

Доходи федерального бюджету за 2013 рік, за даними Казначейства, склалися на рівні 13,019 трильйона рублів, держфондів - 7,733 трильйона рублів, суб'єктів РФ - 8,165 трильйона рублів, територіальних позабюджетних фондів - 1,228 трильйона рублів.

Витрати федерального бюджету за минулий рік склали 13,342 трильйона рублів, регіональних бюджетів - 8,806 трильйона рублів, сукупний обсяг доходів бюджетів державних позабюджетних фондів - 7,634 трильйона рублів, територіальних позабюджетних фондів - 1,211 трильйона рублів.