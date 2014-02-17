Платіжна система GlobalMoney призначила нового керівника

Українська платіжна система GlobalMoney призначила виконуючим обов'язки директора Анастасію Колодюк, йдеться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За даними реєстру, раніше посаду генерального директора компанії обіймав Олександр Тютюн, який також є засновником компанії.

У GlobalMoney підтвердили зміну керівництва, але відмовилися надавати іншу інформацію.

Як повідомляв раніше УНІАН, співробітники Міністерства доходів і зборів України в Києві 22 січня провели обшук в офісі компанії GlobalMoney. Під час слідчих заходів було вилучено частину документації, що стосується фінансової та господарської діяльності компанії.

За даними Міндоходів, обшук проводився в рамках розслідування справи щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та заволодінні чужим майном

Довідка УНІАН. GlobalMoney - міжнародна платіжна система, що працює в Україні з 2009 року. Емітентом електронних грошей GlobalMoney є державний "Ощадний банк України" (Ощадбанк, Київ р.).

Засновниками компанії виступають «ЗНВКІФ «Європейські технології», КВІК Пеймент Систем ЛТД (Лондон), а також міноритарним акціонером є колишній директор Олександр Тютюн.

