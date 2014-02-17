Міндоходів хоче звільнити від податку безкоштовну передачу машин держорганам і дитбудинкам

16:35, 17 лютого 2014
Фінанси
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Міністерство доходів і зборів України розробило проект закону про внесення змін до Податкового кодексу в частині звільнення від оподаткування.

Миндоходов хочет освободить от налога бесплатную передачу машин госорганам и детским домам

 Міністерство доходів і зборів України розробило проект закону про внесення змін до Податкового кодексу в частині звільнення від оподаткування (акцизного збору, збору за первинну реєстрацію транспортного засобу та утилізаційного збору) операцій з безплатної передачі транспортного засобу у володіння і користування державним органам, бюджетним організаціям, а також дитячим будинкам, багатодітним сім'ям та інвалідам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів, відповідний проект закону оприлюднено на сайті міністерства і пропонується для громадського обговорення.

«Ухвалення закону забезпечить громадянам, дитячим установам, а також інвалідам реалізувати повною мірою права на безкоштовне отримання транспортного засобу від держави, оскільки позбавить їх від обов'язкової сплати податків на загальних підставах», - підкреслили в міністерстві, додавши, що на поточний момент безкоштовна передача транспортних засобів оподатковується всіма податками і зборами, крім податку на додану вартість.

Водночас у прес-службі підкреслили, що йдеться про передачу транспортних засобів, які перейшли у власність держави. «За статистикою, більшість таких транспортних засобів - це автомобілі з терміном служби понад 5 років. Розмір податків і зборів на них перевищує їх ринкову вартість, що не дозволяє їх реалізувати, - пояснили у Міндоходів . - Тому безкоштовна передача таких транспортних засобів державним установам - це логічний крок, який сприятиме обмеженню ввезення на територію України автомобілів, які вже були в користуванні».

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, ухвалення документа не сприятиме збільшенню надходжень до бюджету або цільових фондів . Водночас Міндоходів не наводить розрахунки бюджетних втрат у разі ухвалення законопроекту та реалізації його норм.

За даними ЗМІ, у 2012 році утримання і оновлення автопарку Адміністрації Президента та Кабінету міністрів становило близько 30 млн грн. Ще 20 млн грн становили витрати на утримання та оновлення автопарку Верховної Ради України.

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