Кіпр за рік втричі скоротив інвестиції в економіку України

Найбільший інвестор України - Кіпр, який пережив гостру банківську кризу, в 2013 році скоротив обсяг прямих інвестицій в економіку України більш ніж утричі – до 1,3 млрд дол. з 4,4 млрд дол. у 2012 році. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Водночас, за даними Держстату, Кіпр зберіг лідерство серед країн-інвесторів в Україну. Частка Кіпру в обсягу інвестицій в українську економіку за підсумками 2013 року становила 45%, а частка країни за весь час інвестування – 32,7%. Загальний обсяг кіпрських інвестицій в Україну становив на 1 січня 19,0 млрд дол. при загальному обсягу інвестицій в Україну з моменту інвестування 58,2 млрд дол.

Інвестиції з Кіпру спрямовувались переважно в промисловість (загальний обсяг вкладення в 2013 році становив 208 млн. дол., включаючи металургію - 70,5 млн. дол.), фінансову і страхову діяльність, (загальний обсяг вкладень становив 86 млн. дол.), операції з нерухомістю (217 млн. дол.), будівництво (139,2 млн. дол.), сільське господарство (62 млн. дол.).

За даними Держстату, частка вкладень з України в Кіпр також упала до 7 млн. дол. в 2013 році, водночас, як і в 2012 році обсяг інвестицій з України в Кіпр становив 0,5 млрд дол. При цьому Держстат не наводить даних про те, в які галузі вкладалися кошти з України.

Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол.

У березні 2013 року Кіпр перевів фінансову систему країни в режим надзвичайного стану у зв'язку з небезпекою оголошення фінансового дефолту. В парламент було внесено антикризовий пакет законопроектів, який обмежує рух капіталу і зняття готівки. На думку влади, такі заходи повинні були врятувати країну. На 1 квітня 2013 року Центробанк Кіпру повідомив, що великі вкладники найбільших банків Кіпру втратили близько 60% заощаджень, що перевищують 100 000 євро.

До фінансової кризи Кіпр був найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсягу прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%.