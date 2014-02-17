Росія цього тижня купить українські євробонди на 2 млрд дол.

Росія цього тижня купить черговий транш єврооблігацій України на два мільярди доларів, повідомив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає Прайм.

В кінці минулого року РФ прийняла рішення вкласти в єврооблігації України до 15 мільярдів доларів. Незабаром був викуплений перший транш на три мільярди доларів.

«На цьому тижні, на два мільярди», - сказав журналістам Силуанов, відповідаючи на питання, коли Росія отримає наступний транш.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконувати фінансові та енергетичні зобов'язання перед Україною тільки після формування нового українського уряду.

20 січня Кабмін дозволив додатковий випуск дворічних євробондів в обсязі 2 млрд дол під 5% річних

Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 в Москві під час засідання Українсько-російської Міждержавної комісії під головуванням Президентів України та РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

28 січня Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова і всього складу уряду.