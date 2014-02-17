Росія цього тижня купить українські євробонди на 2 млрд дол.
Росія цього тижня купить черговий транш єврооблігацій України на два мільярди доларів
Росія цього тижня купить черговий транш єврооблігацій України на два мільярди доларів, повідомив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає Прайм.
В кінці минулого року РФ прийняла рішення вкласти в єврооблігації України до 15 мільярдів доларів. Незабаром був викуплений перший транш на три мільярди доларів.
«На цьому тижні, на два мільярди», - сказав журналістам Силуанов, відповідаючи на питання, коли Росія отримає наступний транш.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконувати фінансові та енергетичні зобов'язання перед Україною тільки після формування нового українського уряду.
20 січня Кабмін дозволив додатковий випуск дворічних євробондів в обсязі 2 млрд дол під 5% річних
Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 в Москві під час засідання Українсько-російської Міждержавної комісії під головуванням Президентів України та РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.
28 січня Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова і всього складу уряду.