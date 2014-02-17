ЗМІ: У Києві два банки обмежили зняття готівки в банкоматах через загрози у безпеці

Про це повідомляють Вести.

«За платіжними картками з магнітною смугою, які використовувалися в мережі банкоматів не ВТБ Банку встановлюється добовий ліміт на зняття грошей у банкоматах за картками класу Gold, Platinum, Infinite на рівні 5 000 грн, за іншими картками - 2000 грн», - зокрема, сказано в повідомленні ВТБ Банку.

Офіційно підтвердили встановлення лімітів на видачу готівки через банкомати і в Альфа-Банку, де свої дії пояснили підвищенням заходів безпеки.

Читайте такожВ Україні обсяг безготівкових платежів зріс на 74% «З початку 2014 року зросла активність кібершахраїв, які використовують скіммінг у банкоматах банків переважно в Києві. Саме тому наш банк став одним з перших вжив масштабних превентивні заходів для захисту коштів своїх клієнтів. Певному сегменту власників карток, який Альфа-Банк оцінив як найбільш ризиковий (близько 1,5%), був знижений добовий ліміт на зняття готівки та рекомендовано змінити пін-код. При цьому ніяких обмежень на розрахунок у торгових мережах не вводилося», - повідомили в прес-службі цієї фінустанови.

За даними видання, можливою причиною обмеження розрахунків може бути невідомий вірус.