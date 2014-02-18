"Трійка" кредиторів цього тижня може повернутися до Афін

"Трійка" кредиторів - представників ЄЦБ, Єврокомісії та МВФ, можуть повернутися до Греції в рамках програми фінансової допомоги найближчими днями, можливо, до кінця тижня, однак її звіт буде готовий лише в березні, повідомили журналістам представники ради міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупи), передає РИА Новости.

Повернення "трійки" до Афін цього року неодноразово переносилося, сама ж місія, яка розпочалася минулого року, неодноразово переривалася, а робота велася з штаб-квартир учасників переговорів. Рішення про перерахування грошей беруть Єврогрупа і МВФ тільки на основі позитивного звіту "трійки" про виконання Грецією програми відновлення економіки, раніше узгодженої з кредиторами.

Якщо програма не виконується, країна і кредитори вступають в переговори щодо заходів виправлення ситуації. Кредитори розраховували, що "трійка" буде надавати нові звіти щодо Греції щоквартально, отже, кожен квартал країна буде отримувати кредити.

"Трійка" висловила намір повернутися до Греції пізніше на поточному тижні або найближчими днями", - сказав глава Єврогрупи Єрун Дейссельблум на прес-конференції в понеділок. "Найближчими днями, ближче до кінця тижня", - додав віце-президент Єврокомісії Оллі Рен.

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"Я сподіваюся, що ми можемо завершити оцінку протягом березня", - додав Рен. Наступне засідання Єврогрупи намічено на десяті числа березня.

Клаус Реглінг, голова Механізму фінансової стабільності (МФС), виділяє кошти від імені єврозони, нагадав, що у МФС залишилися невиділеними 10,1 мільярда євро кредитів Греції до кінця нинішньої програми. "Розмір і терміни виділення наступного траншу залежать від поточної оцінки ("трійки" - ред.)", - сказав Реглінг.

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