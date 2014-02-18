Світовий попит на золото за рік впав на 15%

Про це йдеться в огляді Світового ради по золоту (World Gold Council) - Gold Demand Trends, передає ИТАР-ТАСС.

У вартісному виразі попит впав на 28% до 170,422 млрд доларів, зокрема, за рахунок зниження середньої ціни золота на 15% порівняно з 2012 роком до 1411 доларів за унцію.

У Росії попит на золото у 2013 році збільшився на 5% до 73,3 тонни. При цьому в огляді наголошується, що в Росії попит на дорогоцінний метал був тільки з боку ювелірної галузі. У вартісному виразі попит знизився на 12% - до 3,3 млрд доларів.

Росія зберігає 7-е місце в світі серед країн за обсягом золота в золотовалютних резервах (ЗВР), який складає, за даними МВФ на грудень 2013 року, 1035,2 тонни. Частка золота в міжнародних резервах Росії становить 8%, відзначається в огляді World Gold Council.

Ювелірний попит у світі зріс у 2013 році на 17% до 2,2 тис. тонн на 100,2 млрд доларів, інвестиційний попит - знизився в два рази до 773,3 тонни на 35 млрд доларів.

Центральні банки четвертий рік поспіль залишаються нетто-покупцями золота. У 2013 році центробанки знизили купівлю золота на 32% до 368,6 тонни на 16,7 млрд доларів.

Інвестиційний попит у світі знизився в результаті чистого відтоку з фондів ETF, який склав 880,8 тонни золота на 40 млрд доларів. Це пояснюється тим, що спекулятивні інвестори, в основному в США, продовжують позбавлятися від інвестицій у золото. Відтік з фондів ETF був частково компенсований зростанням попиту на зливки монет із золота.

Недавнє падіння цін на золото, що викликало значне збільшення попиту, особливо з боку найбільших споживачів - Індії і Китаю.

Попит на золото в Китаї за підсумками 2013 року зріс на 32% до 1,12 тис. тонн на загальну суму 51,6 млрд доларів. В Індії попит також збільшився на 13% до 975 тонн на загальну суму 44,7 млрд доларів.

Видобуток золота у світі у 2013 році збільшилася на 5% до 3 тис. тонн. Світова пропозиція знизилася на 2% до 4,34 тис. тонн в основному за рахунок зниження вторинного виробництва на 14% до 1,37 тис. тонн.