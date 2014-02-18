Центробанк Японії зберіг грошово-кредитну політику без змін, незважаючи на спад економіки

Банк Японії у вівторок, 18 лютого, зберіг підтримуючу грошово-кредитну політику без змін і підтвердив оптимістичний погляд на економіку, не злякавшись недавніх ознак уповільнення зростання, передає Reuters.

Це рішення викликало короткочасний підйом ієни, оскільки інвестори звернули позиції на тлі слабких показників ВВП, що були опубліковані 17 лютого, розраховуючи на інші дії Центробанку.

Читайте такожЗростання економіки Японії несподівано сповільнилося Як і очікувалося, Банк Японії підтвердив обіцянку розширювати грошову базу на 60-70 трильйонів ієн ($589-$687 мільярдів).

Крім того, Центробанк залишився при думці, що Японія помірно відновлюється, як і раніше, розраховуючи на те, що третя світова економіка зможе подолати вплив підвищення податку з продажів у квітні.

Центробанк також розширив спеціальні кредитні лінії, створені для того, щоб доводити гроші через банківську систему до позичальників, ще на рік після закінчення терміну їх дії у березні.

Банк подвоїть розмір коштів, доступних для фінансових інститутів через різні кредитні можливості, сподіваючись, що ці гроші дозволять збільшити кредитування, а не осядуть накопиченнями на банківських рахунках.