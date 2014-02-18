Долар на відкритті міжбанку знову росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,8500/8,9500, повідомляє компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Ціни на російську валюту знизилися - 0,2505/34, котирування з євро-гривні пішли вгору - 12,1375/12,2770. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3714/16 (понеділок - 1,3702/04).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і наступними котируваннями 8,8200/8,9000, до 12:00 ціни знизилися 8,8100/8,8500. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,8600/8,8900.