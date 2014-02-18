Міндоходів у січні виявило порушення митних правил на 65 млн грн

Міністерство доходів і зборів України в січні 2014 року виявило порушення митних правил на суму 64,6 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Загалом за перший місяць 2014 року за порушення митних правил митницями Міндоходів порушено 1,4 тис. справ на суму 64,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що найбільше порушень стосуються незаконного переміщення продовольчих і промислових товарів, валюти. Зокрема, в січні порушники намагалися незаконно перемістити промислових товарів на загальну суму 2,36 млн грн, продовольчих - на 1,68 млн грн, валюти - на 2,82 млн грн.

Як найбільш яскравий приклад Міндоходів повідомило, що в січні цього року співробітники відомства за порушення митних правил вилучили автомобіль "Лексус" і холодильне обладнання на загальну суму понад 6 млн грн. Зокрема, митники Черкаської області виявили незаконне ввезення товарів на суму понад 5 млн грн. Операції із заниженням вартості товару було виявлено при розмитненні промислового холодильного обладнання, яке надійшло на адресу одного з українських підприємств. У Житомирській області митники виявили спробу незаконного вивезення престижної машини «Lexus LX 570», вартість якої становить майже 1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, слідчо-оперативні підрозділи Міндоходів у січні-листопаді 2013 року перерахували до бюджету 1,8 млрд грн податкових платежів як відшкодування збитків, завданих державі шляхом ухилення від сплати податків.

У березні минулого року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міндоходів, встановивши, що у складі міністерства утворюються й діють підрозділи податкової міліції та слідчо-оперативні підрозділи. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску й контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів увійшли забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного й податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів. Водночас, у Міндоходів неодноразово заявляли, що реформування слідчих підрозділів не передбачає збільшення повноважень і кількості слідчих.

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