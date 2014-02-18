Міндоходів у січні виявило порушення митних правил на 65 млн грн
За перший місяць 2014 року за порушення митних правил митницями Міндоходів порушено 1,4 тис. справ на суму 64,6 млн грн
Міністерство доходів і зборів України в січні 2014 року виявило порушення митних правил на суму 64,6 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
"Загалом за перший місяць 2014 року за порушення митних правил митницями Міндоходів порушено 1,4 тис. справ на суму 64,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що найбільше порушень стосуються незаконного переміщення продовольчих і промислових товарів, валюти. Зокрема, в січні порушники намагалися незаконно перемістити промислових товарів на загальну суму 2,36 млн грн, продовольчих - на 1,68 млн грн, валюти - на 2,82 млн грн.
Як найбільш яскравий приклад Міндоходів повідомило, що в січні цього року співробітники відомства за порушення митних правил вилучили автомобіль "Лексус" і холодильне обладнання на загальну суму понад 6 млн грн. Зокрема, митники Черкаської області виявили незаконне ввезення товарів на суму понад 5 млн грн. Операції із заниженням вартості товару було виявлено при розмитненні промислового холодильного обладнання, яке надійшло на адресу одного з українських підприємств. У Житомирській області митники виявили спробу незаконного вивезення престижної машини «Lexus LX 570», вартість якої становить майже 1 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, слідчо-оперативні підрозділи Міндоходів у січні-листопаді 2013 року перерахували до бюджету 1,8 млрд грн податкових платежів як відшкодування збитків, завданих державі шляхом ухилення від сплати податків.
У березні минулого року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міндоходів, встановивши, що у складі міністерства утворюються й діють підрозділи податкової міліції та слідчо-оперативні підрозділи. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску й контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів увійшли забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного й податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів. Водночас, у Міндоходів неодноразово заявляли, що реформування слідчих підрозділів не передбачає збільшення повноважень і кількості слідчих.
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