Гривня зміцнилася до 8,89 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,8500/8,9500, до 12:00 звузився спред 8,8600/8,8900, повідомляє компанія "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2505/34, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2508/20. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 35.3140 (+0.2540).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3714/16, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,1375/12,2770, до 12:00 ціни склали 12,1575/12,2025.