Падіння рубля б'є рекорди - бівалютний кошик РФ відновив історичний максимум
12:54, 18 лютого 2014Фінанси
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Бівалютний кошик РФ відновив історичний максимум на тлі підвищення курсу євро до рубля до нового рекордоного рівня.
Падіння рубля триває - оновлено історичний мінімум.
Вартість бівалютного кошика РФ 18 лютого відновила історичний максимум - досягла 41,27 рубля на тлі підвищення курсу євро до рубля до рекордоного рівня, передає ПРАЙМ.
За даними Московської біржі, курс євро розрахунками "завтра" підвищувався на торгах на 24 копійки - до 48,49 рубля (новий рекорд, встановлений у вівторок - 48,5 рубля); курс долара - на 15 копійок, до 35,37 рубля.
Низка січневих рекордів закріпила євро на максимумах з лютого 2009 року, коли був встановлений рекорд у 47,25 рубля за євро, він тримався майже 5 років.
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