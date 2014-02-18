Падіння рубля б'є рекорди - бівалютний кошик РФ відновив історичний максимум

Вартість бівалютного кошика РФ 18 лютого відновила історичний максимум - досягла 41,27 рубля на тлі підвищення курсу євро до рубля до рекордоного рівня, передає ПРАЙМ.

За даними Московської біржі, курс євро розрахунками "завтра" підвищувався на торгах на 24 копійки - до 48,49 рубля (новий рекорд, встановлений у вівторок - 48,5 рубля); курс долара - на 15 копійок, до 35,37 рубля.

Низка січневих рекордів закріпила євро на максимумах з лютого 2009 року, коли був встановлений рекорд у 47,25 рубля за євро, він тримався майже 5 років.