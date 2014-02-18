Банкіри просять Нацбанк спростити розрахунки валютними картами для фізосіб за кордоном

Асоціація «Український кредитно-банківський союз» (УКБС) звернулася до Національного банку України з пропозиціями дозволити фізичним особам - резидентам використовувати карткові рахунки у валюті для оплати товарів і послуг за кордоном, повідомила УНІАН прес-служба асоціації.

«Наявні вимоги спонукають фізосіб-резидентів використовувати готівкову іноземну валюту за кордоном, оскільки встановлюють штучні обмеження для безготівкових розрахунків», - наводяться в повідомленні слова генерального директора асоціації Галина Оліфер.

За словами банкіра, діючі правила суперечать сучасним світовим тенденціям зростання обсягів безготівкових розрахунків, частка яких у загальній сумі транзакцій перебуває на рівні 80-90%, тоді як в Україні цей показник становить близько 17%.

У рамках встановлених правил, як зазначив УКБС, власник карткового валютного рахунку може отримати готівку через банкомат, але не може виконати аналогічну операцію безпосередньо через торговий термінал, оскільки це не передбачено режимом рахунка.

Також, як зазначили експерти асоціації, фізособи-резиденти можуть отримувати готівку за валютним картками за кордоном у межах еквівалента 15 тис. грн у день, і розрахунки на велику суму здійснюються за наявності підтвердних документів, які банк до початку проведення цих операцій отримати не може.

Водночас, порядок переміщення готівки через митний кордон дозволяє фізособі-резиденту вивозити за межі України готівку без обмеження суми за умови її декларування та наявності довідки банку про зняття цих коштів з рахунка, а обмеження щоденних розрахунків фізособи готівкою за кордоном відсутні.

УКБС наголошує на необхідності вдосконалення розрахунків фізичних осіб з використанням платіжних карток, що спростить проведення безготівкових розрахунків і підвищить міжнародний імідж країни, наблизивши її до загальносвітових стандартів.

Як повідомляв УНІАН, сума операцій з використанням платіжних карток у 2013 році збільшилася на 23,5% порівняно з 2012 роком, і склала 916,027 млрд грн.

Зокрема сума безготівкових платежів зросла на 73,8% - до 159,138 млрд грн, сума отриманих готівкових збільшилася на 16,5% - до 756,889 млрд грн.

Станом на 1 січня 2014 кількість активних платіжних карт в обігу становила 35, 622 млн шт., що на 2,515 млн шт. більше аналогічного показника 2012 року.