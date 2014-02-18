Долар на закритті міжбанку знизився до 8,89 грн

На міжбанківському валютному ринку України у вівторок, 18 лютого, торги доларом США відкрилися котируваннями 8,8500/8,9500, на 12:00 звузився спред до 8,8600/8,8900. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,8700/8,8900, повідомляє компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1375/12,2770, на 12:00 ціни становили 12,1575/12,2025. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 12,1730/12,2045.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2505/34, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2508/20. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2513/19. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35.2400 (+0.1800).

Читайте такожУкраїнцям час звикати до постійних змін курсу гривні - аналітикНа міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3695/1,3730.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 8,8200/8,9000, на 12:00 ціни знизилися до 8,8100/8,8500. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,8600/8,8900.