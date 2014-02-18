Гривня знизилася через масову конвертацію коштів бізнесу в валюту - банкіри

Причиною значної девальвації гривні на міжбанківському ринку України в січні є виведення коштів юросіб із депозитів із їх подальшою конвертацією в іноземну валюту, вважають експерти UniCredit Bank.

“Обсяг депозитів у банках у січні знизився на 2,3%, втративши 15,1 млрд грн. У першу чергу виснаження депозитного фонду в січні зумовлено виведенням коштів юридичних осіб, що становило 74,7% від загального відтоку депозитів. Подальша конвертація корпоративних гривневих коштів у іноземну валюту, схоже, стала причиною значної девальвації гривні на міжбанківському ринку в січні”, - йдеться в звіті відділу стратегічного планування UniCredit Bank, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Експерти підкреслили, що статистика НБУ спростовує твердження про вплив купівлі валюти населенням на коливання курсу долара до гривні в січні цього року. “Чистий обсяг купівлі валюти населенням минулого місяця скоротився майже на 30% порівняно з груднем 2013 року”, - зазначається в звіті. Водночас, експерти констатували, що населення вилучило 1 млрд дол. із банківської системи за місяць шляхом придбання валюти й виведення коштів із валютних депозитів.

На думку експертів, зростання інтервенцій НБУ на валютному ринку з вересня 2013 року загострює питання про життєздатність валютної політики регулятора. “Ця тенденція, на тлі виснаження валютних резервів, сприяла перегляду валютної регуляторної політики, що просувається, серед іншого, останніми ринковими й політичними процесами. Національний банк, скоріш за все, продовжить проводити обмежувальну монетарну політику найближчими місяцями, щоб повернути назад негативні наслідки надмірної гривневої ліквідності на валютному ринку”, - прогнозують експерти банку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні цього року грошова маса знизилася на 1,8% - до 892,7 млрд грн, монетарна база - на 4,1%, до 294,6 млрд грн, що на думку Нацбанку є традиційним явищем для початку року в зв'язку зі зниженням ділової активності.

Обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, зокрема кошти на депозитних рахунках юросіб скоротилися на 4,9% - до 220,1 млрд грн, фізосіб - на 0,9%, до 433,4 млрд грн.