Ослаблення рубля може перешкодити модернізації російської економіки, вважають у Центробанку РФ

Центробанк РФ неоднозначно оцінює ефект ослаблення рубля, вважаючи, що це може тимчасово допомогти російському експорту, але позбавити економіку шансів на реформи в майбутньому та збільшити ризики інфляції, яка може перевищити ціль на цей рік, випливає з доповіді ЦБР про грошово-кредитну політику, опублікованій у вівторок.

Минулої п'ятниці ЦБР зберіг рівень ключової ставки й оцінив ефект ослаблення рубля на інфляцію цього року на 0,5 процентного пункту, пригрозивши жорсткістю грошово-кредитної політики у випадку реалізації інфляційних ризиків, передає Reuters.

У доповіді Центробанк повідомив, що знизив прогноз темпів зростання ВВП не тільки на 2014 рік, але і на 2015-2016 роки до 1,7-2,0 відсотка з попередніх 2,5-3,0 відсотка.

У першому півріччі 2014 року, за оцінкою ЦБР, зростання економіки може становити 1-2 відсотки, куди додасться ефект від проведення в Росії Олімпіади, оцінюваний до 0,3 відсоткового пункту ВВП.

"Ослаблення рубля в короткостроковій перспективі підвищує конкурентоспроможність російських товарів на міжнародному ринку, проте може зумовити збільшення інфляційного тиску, а також сприяти консервації структури економіки й у більш довгостроковій перспективі знижувати потенціал її модернізації та диверсифікації", - пише ЦБ.

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"Така динаміка курсу може зумовити короткостроковий підйом ділової активності, а також спровокувати зростання інфляційних очікувань. У цьому разі досягнення цільових значень інфляції може вимагати посилення грошово-кредитної політики вже у першій половині 2014 року", - зазначає ЦБР.

ЦБР також зазначає короткостроковий ефект сплеску споживчих цін у кінці 2013 року, який, на його думку, буде вичерпано в першій половині 2014 року.