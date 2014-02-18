Moody's погіршило прогноз зростання ВВП Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує збільшення російської економіки на 1,5-2,5% у нинішньому році і на 2-3% в 2015 році.

Про це йдеться у доповіді "Глобальний макроекономічний прогноз 2014-15" (Global Macro Outlook 2014-15), передає Прайм.

Таким чином, агентство погіршило прогноз порівняно з листопадовою доповіддю, коли зростання ВВП у 2014 і 2015 роках очікувалося в діапазоні 2,5-3,5% і 3-4% відповідно. За підсумками минулого року економіка РФ додала 1,5%.

"Короткострокові перспективи зростання економіки РФ залишаються слабкими", - вважає Moody's. При цьому проведення Олімпіади не зможе поліпшити картину і стати фактором збільшення зростання.

Читайте такожОслаблення рубля може перешкодити модернізації російської економіки, вважають в Центробанку РФ Що стосується економік країн "групи двадцяти", їх зростання очікується в межах 3-4% в 2014 і 2015 роках. У 2013 році збільшення ВВП становило 2,6%.

Розвинені економіки "двадцятки" зафіксують за підсумками поточного року зростання в коридорі 2-3%, країни, що розвиваються - 4,5-5,5%. У майбутньому році темпи збільшення ВВП розвинених країн залишаться в цьому діапазоні, а країн, що розвиваються, прискоряться до 5-6%.

Великі ризики для світової економіки, наприклад, дефолт у США і боргова криза в єврозоні, помітно ослабли, у зв'язку з чим невизначеність щодо подальшого зростання скоротилася.

"Багато ризиків зараз мають країнний характер, зокрема, підвищення споживчого податку в Японії, цін на нерухомість у Китаї. Навіть нормалізація монетарної політики в США може мати різний вплив на країни, що розвиваються", - зазначають аналітики Moody's.