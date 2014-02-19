У Росії долар і євро знову оновили максимуми

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск середи зріс на 17 копійок порівняно з попереднім рівнем закриття і склав 35,58 рубля, оновивши максимум січня, коли курс становив 35,56 рубля.

Вартість бівалютного кошика оновила історичний максимум

Такою дорогою до рубля американська валюта не була з березня 2009 року.

Курс євро до рубля зріс на 15 копійок і склав 48,95 руб., оновивши історичний максимум.

При цьому вартість бівалютного кошика збільшилася на 16 копійок порівняно з попереднім рівнем закриття до 41,59 руб., оновивши історичний максимум, передає ИТАР-ТАСС.

Напередодні, 18 лютого Банк Росії зрушив вгору на 10 копійок кордон плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з 0,55 долара і 0,45 євро), випливає з матеріалів регулятора. Таким чином, на поточний момент межі валютного коридору кошика визначені в інтервалі 34,8-41,8 руб.

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Як повідомлялося, Мінфін РФ з 20 лютого і до кінця травня щодня буде купувати валюту для Резервного фонду на 3,5 млрд рублів. Загальний обсяг коштів, які спрямують на валютний ринок, складе 212,2 млрд рублів.

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ЦБ РФ до кінця травня 2014 року буде проводити інтервенції на валютному ринку з урахуванням потреб Мінфіну щодо поповнення Резервного фонду. Про це йдеться в повідомленні Банку Росії.

Центробанк з 19 лютого буде проводити операції на внутрішньому валютному ринку з урахуванням запланованого Мінфіном та Федеральним казначейством перерахування в Резервний фонд за підсумками 2013 року коштів в інвалютах в обсязі, еквівалентному 212,2 млрд рублів.

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Рубль продовжує дешевшати до долара і євро з понеділка, 17 лютого, після тимчасового зміцнення в п'ятницю, 14 лютого.

