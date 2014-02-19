Гривня впала до 8,99 грн/дол.

У середу, 19 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,9000/8,9900 грн/дол. з 8,8700/8,8900 грн/дол. на закритті торгів 18 лютого, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Котирування гривні щодо євро на відкритті торгів у середу знизилися до 12,2450/12,3750 грн/євро з 12,1730/12,2045 грн/євро на закриття робочого дня у вівторок.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3714/16 (вівторок - 1,3714/1,3716)

Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,2496/0,2522 грн/рубль з 0,2513/0,2519 грн/рубль на закритті торгів у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,8700/8,8900 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,1730/12,2045 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2513/0,2519 грн/рубль.