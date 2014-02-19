Прибуток Credit Agricole за рік склав 2,5 млрд євро

Чистий прибуток найбільшої банківської групи Credit Agricole SA за 2013 рік склав 2,5 млрд євро, випливає з фінансової звітності кредитної організації. Роком раніше банк отримав збитки на суму 6,47 млрд євро, передає ИТАР-ТАСС.

Операційний прибуток Credit Agricole у порівнянні з 2012 роком збільшився в 2,8 разу - до 1,78 млрд євро. Виручка банківської групи за 2013 рік зросла на 9,4%і становила 4,74 млрд євро.

Чистий прибуток за 4-й квартал 2013 року досяг 612 млн проти 3,98 млрд євро збитку за аналогічний період попереднього року. Виручка Credit Agricole за 4-й квартал збільшилася на 21,9%- до 4,05 млрд євро.

Норматив достатності капіталу до кінця 4-го кварталу 2013 року склав 10%.

Credit Agricole - світовий лідер на ринку фінансових послуг, найбільший банк Європи за рівнем доходів від роздрібного банківського бізнесу, займає близько 30% ринку роздрібних банківських послуг Франції.