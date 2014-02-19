Долар піднявся до 9,05 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,9000/8,9900, до 12:00 ціни зросли 9,0000/9,0500, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2496/0,2522, до 12:00 ціни піднялися 0,2520/34. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 35.7145 (+0.4645).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3770/72, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,2450/12,3750, до 12:00 ціни пішли вгору 12,3700/12,4450.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара США знизилися до 8,9000/8,9900 грн/дол. з 8,8700/8,8900 грн/дол. на закритті торгів 18 лютого.

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