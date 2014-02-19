Роботу банків у центрі Києва призупинили до стабілізації ситуації

З нинішнього дня, 19 лютого, роботу відділень банків у центрі Києва тимчасово призупинено до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці.

«З метою забезпечення вимог безпеки відділення «Центральне», розташоване на вул. Хрещатик, 7/11, і відділення «Бессарабське», розташоване на Бессарабській пл., 9/1, не працюють до особливого розпорядження», - йдеться в повідомленні на сайті «ВТБ Банку».

«UniCredit Bank тимчасово призупинив роботу чотирьох відділень банку в центрі Києва - на вул. Хрещатик, 8а, бул. Шевченка, 2, вул. Михайлівській, 6 та вул. Шовковичній, 13/2», - повідомила УНІАН прес-служба банку.

«У зв`язку з поточною ситуацією в центрі Києва змінено графік роботи таких відділень банку «Надра»: № 2674 (Майдан Незалежності, 2), № 2682 (вул. Ярославів Вал, 20), № 2683 (вул. Саксаганського, 22). З 19 лютого 2014 роботу відділень тимчасово призупинено до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці», - повідомила УНІАН прес-служба банку.

«У зв`язку з подіями, що відбуваються в центрі Києва, тимчасово призупинено обслуговування клієнтів ”Промінвестбанку” у відділеннях на вул. Софіївській, 9а та вул. Ярославів Вал, 7», - йдеться в повідомленні банку.

За інформацією банків, інші підрозділи працюють у штатному режимі, банківські операції здійснюються без змін і клієнти можуть звертатися в інші відділення.

Банки висловили співчуття близьким загиблих і сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і дотепер «Беркут» штурмує Майдан. За даними департаменту охорони здоров`я Київської міськдержадміністрації на 6:00 сьогоднішнього дня, в заклади охорони здоров`я за медичною допомогою звернувся 351 учасник масових заходів, госпіталізовано 241 людину, 25 людей загинуло.