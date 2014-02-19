ФРС США посилила правила для зарубіжних банків

ФРС США в середу, 19 лютого, прийняла жорсткі нові правила для зарубіжних банків, щоб захистити американських платників податків від можливої оплати дорогих програм допомоги, передає Reuters.

Найбільшим зарубіжним банкам, що мають активи в США на $50 мільярдів або більше, доведеться створювати проміжні холдингові компанії, які будуть підкорятися тим же стандартам стосовно капіталу, управління ризиками ліквідності, що і американські банки, повідомила ФРС.

ФРС перестала покладатися на те, що закордонні регулятори будуть контролювати свої банки, після фінансової кризи 2008 року, під час якої американському центробанку довелося видати зарубіжним банкам екстрені кредити на сотні мільярдів доларів.

"Це правило скорочує ймовірність того, що банківським організаціям, які переживають проблеми в різних юрисдикціях, доведеться вибирати, які з операцій підтримувати", - йдеться в заяві ФРС.

Зарубіжні банки, які здійснюють великі операції на Уолл-стріт, - Deutsche Bank і Barclays - різко заперечували проти плану ФРС, оскільки він означає, що їм доведеться переводити дорогий капітал з Європи.

Мета реформи - заспокоїти побоювання про те, що американським платникам податків доведеться платити за рахунками, якщо європейські та азіатські регулятори, рятуючи один зі своїх банків, вважатимуть їх американські підрозділи маловажними.

За оцінкою ФРС, від 15 до 20 зарубіжних банків будуть змушені створити проміжні холдингові компанії після того, як допустима сума американських активів у їх власності була підвищена до $50 мільярдів спочатку запропонованих $10 мільярдів.

ФРС також дала зарубіжним банкам ще рік, щоб адаптуватися до нових стандартів - до 1 липня 2016 року.