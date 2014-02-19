Мінфін просять змінити порядок відбору банків для виплати зарплат бюджетникам

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА» просить Міністерство фінансів України змінити порядок відбору банків для виплати зарплат бюджетникам, оскільки сертифіковані банки в рамках цього порядку мають тільки 15% банкоматно-термінальної мережі країни і не здатні задовольнити потреби громадян повною мірою.

Про це йдеться у зверненні асоціації до міністра фінансів України Юрія Колобова, текстом якого володіє УНІАН.

«Шести банкам-еквайрам, включаючи «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» і «ДельтаБанк», які закінчили сертифікацію прийому багатоемітентної платіжної системи при НБУ в якості платіжної організації, належить тільки 15% банкоматно-термінальної мережі країни, тому вони не здатні забезпечити прийом платіжних карт зі 100% задоволенням потреб громадян України, передусім громадян - працівників бюджетних установ», - йдеться у зверненні.

Враховуючи це, асоціація з ініціативи лідерів платіжного ринку пропонує внести низку змін до проекту наказу Мінфіну, що змінює порядок проведення конкурсного відбору банків для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, оприлюднений на сайті Мінфіну 6 лютого.

Зокрема, асоціація пропонує крім банків зі статутним капіталом на рівні 10 млрд грн або вище, у яких держава прямо або опосередковано володіє 75% статутного капіталу і більше, допускати до конкурсу банки, що випускають платіжні карти українських платіжних систем.

Асоціація пропонує вважати порушенням конкурсних умов відсутність статусу члена української платіжної системи до 1 липня поточного року, невыпуск карт в рамках такої системи до 1 січня 2015 року, незабезпечення картами всіх працівників бюджетної установи, яка уклала договір з банком, - до 1 січня 2016 року.

Для банків, які отримали статус переможців конкурсу після 1 квітня поточного року, асоціація пропонує вважати порушеннями відсутність статусу члена української платіжної системи протягом двох кварталів з моменту набуття статусу переможця конкурсу, невыпуск карт в рамках системи - протягом чотирьох кварталів, незабезпечення картами всіх працівників бюджетної установи - протягом восьми кварталів.

Також, на думку асоціації, істотним гальмом для розвитку платіжної інфраструктури є розбіжності вимог постанови Кабміну №878 " про здійснення розрахунків за товари/послуги з використанням платіжних засобів і норм чинного закону про платіжних системах.

«Є окремі випадки звернення громадян України - користувачів платіжних карток в адміністративні суди і прокуратури про визнання постанови Кабміну №878 недійсним з причини невідповідності правовим актам вищої юридичної сили й відсутність фактичної можливості використовувати платіжні карти в 80% суб'єктів господарювання України», - відзначила асоціація.

На думку асоціації, з постанови Кабміну №878 потрібно як мінімум виключити вимогу використовувати реєстратори розрахункових операцій, що дозволить розширити перелік суб'єктів господарювання, що використовують платіжні термінали.

За прогнозами асоціації, у разі усунення цих та інших юридичних колізій, мережа прийому карток платіжної системи при НБУ, MasterCard і Visa на території України становитиме щонайменше 1,6 млн пунктів прийому, що приблизно у 8 разів більше, ніж на 14 лютого поточного року, оскільки у провідних банків з'явиться практичний інтерес забезпечити прийом карток цієї платіжної системи.

Також асоціація вважає, що в рамках вимог НБУ банки намагаються зобов'язати торговців встановлювати платіжні пристрої, що приймають картки як мінімум трьох платіжних систем, однією з яких є платіжна система, на 100% відповідає визначенню Національної системи масових електронних платежів.

Асоціація нагадала, що для розвитку ринку платіжних терміналів системи MasterCard і Visa стимулювали установку терміналів зниженням тарифів, а також частково фінансували банки для їх установки, що забезпечило наявність в Україні понад 192 тис. платіжних терміналів для прийому карт MasterCard і Visa, тоді як кількість платіжних терміналів, що приймають картки НСМЕП, не перевищує 18 тисяч.

У зв'язку з цим асоціація просить Мінфін звернутися до Нацбанку із проханням скасувати це вимога порушує чинне законодавство про платіжних системах.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оприлюднив проект наказу, який змінює порядок конкурсного відбору банків для виплати зарплати працівникам бюджетних установ. Відповідно до нового порядку, до участі в конкурсі допускаються банки, що належать державі не менш ніж на 75%, статутний капітал яких становить не менше 10 млрд грн. На думку банкірів, такі зміни обмежують конкуренцію на банківському ринку і є спробою ввести дискримінаційні умови для 99% банків України.