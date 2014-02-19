У США запрацював перший автомат для продажу біткоінів
14:19, 19 лютого 2014Фінанси
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Автомат для продажу біткоінів встановлено в барі Imbibe в місті Альбукерке (штат Нью-Мексіко, США)
Перший в США автомат для продажу біткоінів встановлено в барі Imbibe у місті Альбукерке / REUTERS
Перший в США автомат для продажу біткоінів встановлено в барі Imbibe в місті Альбукерке (штат Нью-Мексіко), передає «Газета.Ru» з посиланням на The Verge. Оператором апарату є компанія Enchanted Bitcoin.
Автомат приймає грошові кошти, сканує QR-коди для Bitcoin-гаманців і виробляє обмін доларів на біткоіни.
Раніше повідомлялося, що перші в США банкомати для віртуальної валюти Bitcoin встановлять в Сіетлі і Остіні. Про такі плани заявляла компанія Robocoin, але, як виявилося зараз, її випередила Enchanted Bitcoin.
Robocoin базується в Лас-Вегасі. Її перший банкомат для біткоінів було встановлено в кінці 2013 року в канадському Ванкувері.
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