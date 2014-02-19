Долар знизився до 9 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,9000/8,9900, до 12:00 ціни зросли 9,0000/9,0500. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,9000/9,0000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2496/0,2522, до 12:00 ціни піднялися 0,2520/34. До закриття торгів ціни впали 0,2491/0,2505. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35.7870 (+0.5370).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3745/1,3770. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,2450/12,3750, до 12:00 ціни пішли вгору 12,3700/12,4450. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 12,2285/12,3715.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,9000/8,9900, до 12:00 ціни зросли 9,0000/9,0500.