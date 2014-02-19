Міндоходів просить розблокувати пункт пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні

Міністерство доходів і зборів України просить учасників акцій протестів розблокувати міжнародний пункт пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні, рух на якому було призупинено вночі 19 лютого, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Міністерство доходів і зборів України звертається до громадян, які своїми діями призвели до повної зупинки будь-якого руху пасажирського і вантажного транспорту через цю ділянку кордону, із закликом розблокувати роботу митного пункту і дозволити співробітникам органів доходів і зборів прийняти заходи для відновлення руху», - йдеться в повідомленні.

За даними Міндоходів, сьогодні після опівночі перед пунктом пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні були побудовані барикади з палаючих шин, що призвело до зупинки руху як на виїзд з України, так і на в'їзд до Польщі.

«Враховуючи, що в середньому за добу пункт пропуску «Краковець» перетинають понад 2000 легкових і 500 вантажних автомобілів, блокування його роботи заподіює незручності громадянам України та Європейського Союзу, оскільки обмежує їх можливість для вільного в'їзду і виїзду через західний кордон України», - повідомило відомство.

У міністерстві також відзначають, що зупинка руху створює «форс-мажорні обставини» для роботи компаній і підприємств, які заздалегідь планували свій вантажопотік через міжнародні пункти пропуску, що може призвести до порушення логістичних схем, а відповідно - до збитків.

Крім того, за даними Міндоходів, зупинка руху позначиться на постачання товарів та вантажів, необхідних для забезпечення життєдіяльності західних областей України.

При цьому Міндоходів радить громадянам можливості користуватися іншими пунктами пропуску - «Шегині» та «Рава-Руська», які в цей час працюють в посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кілька сотень українців заблокували рух через один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею - "Корчова - Краковець". За даними, отриманими вранці 19 лютого, активісти будують на трасі барикаду. На під'їзді до пункту пропуску починає утворюватися автомобільна черга.

Прес-секретар польської прикордонної служби Агнешка Голиас заявила: «Ситуація розвивається дуже динамічно. Зараз не знаємо, що буде через годину. Спочатку ми мали інформацію, що там 20 осіб, тепер є інформація, що там вже 200".

Читайте такожУкраїнці заблокували КПП ”Корчова - Краковець” на кордоні з Польщею